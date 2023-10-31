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Вы дышите и худеете - 1 упражнение на дыхание, как только ощущаете резкое появление голода!

Вторник, 31 Октября 2023 г. 09:52 + в цитатник

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Дышать и худеть, согласитесь, что многие из нас не отказались бы от такого эффекта, но тут главное помнить не только о том, как дышать для похудения, но и когда. И очень часто мы можем испытывать проблемы с похудением от 1 фактора, если говорить точнее, то от переедания - с перееданием и постоянными перекусами действительно могут быть проблемы, при чем мы сами, как правило, этих проблем мы совершенно не замечаем, а съедаем на самом деле достаточно много. По этой причине стоит подумать о том, как снижать появление голода, повышенного аппетита и худеть. И это как раз можно попробовать сделать с помощью дыхательного упражнения - давайте об этом поговорим.
 
 
Стоит отметить в начале, что не от всех видов голода нужно избавиться, ведь мы помним - у нас существует 2 вида голода: физический ( естественный ), а также эмоциональный. Физический вид голода - с ним не нужно ничего нам делать, так как он совершенно естественный, а возникает он как сигнал к тому, что с едой пора пополнять уровень энергии, калорий и элементов. Этот голод возникает постепенно и плавно, вы ощущаете как в животе появляется тянущее ощущение, которое говорит о том, что нужно поесть, после еды приятное ощущение полноты. С этим голодом у нас нет каких-либо предпочтений, мы свободно можем съесть и суп, и какой-то овощ. Совсем иную историю собой представляет эмоциональный голод.

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Эмоциональный голод крайне отличается от физического голода, при этом возникает он как ответная реакция на повышенный уровень стресса, тревоги или раздражения. При этом появляется он очень резко и неожиданно, хотя ничего не предвещало наличие голода подобного рода. Другой момент состоит в том, что сколько бы человек не съел с данным голодом, но утолить его не получится, а съесть можно очень много и даже не заметить этого. При этом после еды может появиться неприятное тянущее ощущение в животе, тяжесть, может появиться даже чувство стыда, хотя откуда, казалось бы. И именно этот голод становится частой причиной появления лишних килограммов на теле, и набирать вес можно быстро, ведь человек постоянно что-то жует и перекусывает.
 
По этой причине нам нужно справляться именно с этим видом голода, который является причиной лишнего веса. И попробовать это можно сделать с помощью дыхательного упражнения. Дыхательные упражнения за счет прилива кислорода помогают успокоиться, снижают уровень стресса, напряжения от чего и повышенный аппетит снижается. И мы как раз поговорим об 1 таком упражнении, которое будет снижать повышенный аппетит.
 
Но перед тем, как говорить об упражнении отметим, что при наличии проблем о любой практике стоит поговорить со специалистом.
 
Дышите и худейте, как только ощущаете резкое появление голода


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Упражнение исполняется вполне себе просто и быстро, а делать его нужно тогда, когда вы ощутили повышение стресса и резкий голод. Чтобы сделать упражнение:
  • Сядьте в удобное положение.
  • Спина прямая.
  • И начинаете делать медленно глубокий вдох через нос.
  • И медленный выдох уже через рот.
  • Повторяем действие до тех пор, пока вы не ощутите снижение аппетита.
Есть в случае с этим голодом не имеет смысла, так как сытости не будет, но вот такое упражнение может быть очень даже полезным. И оставлю вам ссылку на еще несколько упражнений подобного рода в конце статьи.
 
Рубрики:  ПОХУДЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
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