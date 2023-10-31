Дышать и худеть, согласитесь, что многие из нас не отказались бы от такого эффекта, но тут главное помнить не только о том, как дышать для похудения, но и когда. И очень часто мы можем испытывать проблемы с похудением от 1 фактора, если говорить точнее, то от переедания - с перееданием и постоянными перекусами действительно могут быть проблемы, при чем мы сами, как правило, этих проблем мы совершенно не замечаем, а съедаем на самом деле достаточно много. По этой причине стоит подумать о том, как снижать появление голода, повышенного аппетита и худеть. И это как раз можно попробовать сделать с помощью дыхательного упражнения - давайте об этом поговорим.

Стоит отметить в начале, что не от всех видов голода нужно избавиться, ведь мы помним - у нас существует 2 вида голода: физический ( естественный ), а также эмоциональный. Физический вид голода - с ним не нужно ничего нам делать, так как он совершенно естественный, а возникает он как сигнал к тому, что с едой пора пополнять уровень энергии, калорий и элементов. Этот голод возникает постепенно и плавно, вы ощущаете как в животе появляется тянущее ощущение, которое говорит о том, что нужно поесть, после еды приятное ощущение полноты. С этим голодом у нас нет каких-либо предпочтений, мы свободно можем съесть и суп, и какой-то овощ. Совсем иную историю собой представляет эмоциональный голод.

Эмоциональный голод крайне отличается от физического голода, при этом возникает он как ответная реакция на повышенный уровень стресса, тревоги или раздражения. При этом появляется он очень резко и неожиданно, хотя ничего не предвещало наличие голода подобного рода. Другой момент состоит в том, что сколько бы человек не съел с данным голодом, но утолить его не получится, а съесть можно очень много и даже не заметить этого. При этом после еды может появиться неприятное тянущее ощущение в животе, тяжесть, может появиться даже чувство стыда, хотя откуда, казалось бы. И именно этот голод становится частой причиной появления лишних килограммов на теле, и набирать вес можно быстро, ведь человек постоянно что-то жует и перекусывает.

По этой причине нам нужно справляться именно с этим видом голода, который является причиной лишнего веса. И попробовать это можно сделать с помощью дыхательного упражнения. Дыхательные упражнения за счет прилива кислорода помогают успокоиться, снижают уровень стресса, напряжения от чего и повышенный аппетит снижается. И мы как раз поговорим об 1 таком упражнении, которое будет снижать повышенный аппетит.

Но перед тем, как говорить об упражнении отметим, что при наличии проблем о любой практике стоит поговорить со специалистом.

Дышите и худейте, как только ощущаете резкое появление голода





Упражнение исполняется вполне себе просто и быстро, а делать его нужно тогда, когда вы ощутили повышение стресса и резкий голод. Чтобы сделать упражнение:

Сядьте в удобное положение.

Спина прямая.

И начинаете делать медленно глубокий вдох через нос.

И медленный выдох уже через рот.

Повторяем действие до тех пор, пока вы не ощутите снижение аппетита.

Есть в случае с этим голодом не имеет смысла, так как сытости не будет, но вот такое упражнение может быть очень даже полезным. И оставлю вам ссылку на еще несколько упражнений подобного рода в конце статьи.