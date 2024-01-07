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Два стакана могут остановить старение и убрать лишний вес (тибетская методика)

Воскресенье, 07 Января 2024 г. 09:36 + в цитатник
Два стакана могут остановить старение и убрать лишний вес (тибетская методика)/4888962_Screen_Shot_010624_at_04_31_PM (700x506, 441Kb)
 
Методика 2-х стаканов пошла от тибетских монахов и это нашло подтверждение у современных диетологов.
 
Как же это работает?
 
Все просто.
 
Вообще, те, кто хочет убрать пару лишних килограмм, должны пить больше чистой воды. А в Тибете считают, что продлить молодость и поддерживать свой вес в идеальном состоянии можно выпивая 2 стакана горячей воды по утрам.
 
Утром мы просыпаемся и наш организм просыпается вместе с нами. И ему нужна воду.
 
Если вода будет холодная, то организм будет расходовать энергию на её подогрев. А ещё, слишком холодная вода может раздражать слизистую желудка, что не очень хорошо сказывается на состоянии всего пищеварительного тракта.
 
А вот горячая вода оказывает на внутренние органы более мягкое воздействие, увеличивая кровоток и улучшая работу кишечника, попутно «выгоняя» шлаки и токсины.
 
 
И это, естественно, хорошо сказывается на внешнем виде и самочувствии.
 
Но, надо понимать, что горячая вода – это не кипяток. Это вода чуть теплее комнатной температуры.
 
Вода по утрам помогает восполнить дефицит жидкости в организме, который всегда возникает во время сна. При этом разжижается кровь, что является неплохой профилактикой тромбозов.
 
А если Вы решили похудеть, то горячая вода по утрам Вам просто необходима. Метаболизм в этом случае будет «разгоняться» гораздо быстрее, чем от холодной воды или её полного отсутствия.
 
Очень активно начинают действовать липидные процессы – а именно они напрямую влияют на похудение.
 
Если выпить стакан горячей воды перед обедом или ужином, то насыщение будет приходить гораздо быстрее, и Вы меньше съедите.
На что стоит обратить внимание?
 
Вода, которую Вы планируете пить по утрам должна быть свежая, фильтрованная. Кипятить её не надо. Как я уже говорил, температура воды не должна быть больше 40 градусов.
 
Пить её надо маленькими глотками, медленно.
 
Воду пьем примерно за полчаса до приема пищи.
 
Если все делать правильно, то позитивный эффект будет заметен уже через неделю.
 
Удачи Вам!
Рубрики:  ПОХУДЕНИЕ
КАК ПОХУДЕТЬ
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