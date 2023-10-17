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Японская гимнастика, которая подтянет живот и сделает талию за 8 минут в день!

Вторник, 17 Октября 2023 г. 09:23 + в цитатник

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Японские упражнения и гимнастики славятся тем, что они максимально ленивы, так как японцы не любят сложной физической нагрузки и как правило у них нет изнуряющих упражнений. По этой причине многие упражнения японские действительно пользуются популярностью и дают хороший эффект. И на данный момент у многих из нас есть желание подтянуть живот и сделать себе талию. Но проблема заключается в том, что не у всех есть на это время. В таком случае мы рассмотрим японскую гимнастику для подтяжки живота и талии, которая занимает 8-10 минут вашего времени.

Начнем с того, что автором японской гимнастики о которой пойдет сегодня речь является Чиаки Фукуда. Это специалист, которая является автором большого количества книг и упражнений для здоровья, восстановления человека. И её комплекс упражнения для талии и живота состоит из 3 упражнений, 1 из которых исполняется стоя, а другие сидя на стуле. Эти 2 упражнения вполне себе могут исполняться и в течение дня. Я часто их делаю и просто так в течение дня, но преимущественно данную гимнастику рекомендуют исполнять 2 раза в день: с утра и ближе к вечеру.
 
Кстати, эту гимнастику обычно называют и вы её можете встретить под названием: Petankoo.
 
При исполнении данных упражнений вы почувствуете, что прорабатываются косые и прямые мышцы живота. А также очень хорошо упражнения работают и укрепляют осанку. Не забывайте о том, что хорошая осанка также важна для живота и пресса. Если у вас проблемы с осанкой, то с большей вероятностью у вас будет выраженный живот в нижней его области. Ну, а еще гимнастика отлично прорабатывает и помогает пищеварению.
 
Но, перед тем, как говорить об упражнении отметим, что при наличии проблем о любом упражнении стоит поговорить со специалистом.
 
Как делать гимнастику японскую для живота и талии:

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Первое упражнение и единственное из гимнастики, которое исполняется стоя:
 
Стоя на полу, ногу на ширине плеч.
Спина прямая.
Руки сгибаем в локтях и соединяем их перед собой средними пальцами.
Смотрим перед собой.
Делаем вдох и на выдохе поворачиваем корпус максимально вправо.
Фиксируем положение на 5 секунд.
Вдох и возвращаемся в первоначальное положение.
Повторяем упражнение в другую сторону.
 
Сделайте это упражнение около 10 раз.
 
Второе упражнение уже исполняется сидя на стуле:

Screen Shot 10-16-23 at 01.37 PM 002 (553x279, 83Kb)

Сядьте на стул, спина прямая. 
Стопы слегка качаются носками пола.
Руки опущены вдоль тела.
Напрягите пресс, и сделав выдох поднимите правую ногу вверх.
Держим её так около 30 секунд.
Свободно дышим.
Опускаем ногу и повторяем упражнение на левую ногу.
 
Сделайте еще несколько повторов ( около 10).
 
Третье упражнение также исполняется сидя на стуле:


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Сидя на стуле с прямой спиной руки можно расположить перед собой, как в 1 упражнении. Но первое время удобнее держаться за сидение стула.
Напрягаем пресс и приподнимаем обе стопы так, чтобы пятка была оторвана от пола, слегка пальцами стоп касаетесь пола.
Фиксируем положение на 30 секунд.
Свободно дышим.
 
Повторите упражнение еще 8-10 раз.
 
А вы делали подобную гимнастику? Делитесь :)
Рубрики:  ПОХУДЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 5 пользователям
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luchiya   обратиться по имени Вторник, 17 Октября 2023 г. 21:01 (ссылка)
Спасибо!Супер
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Ирина_ЛиМин   обратиться по имени Среда, 18 Октября 2023 г. 10:03 (ссылка)
Благодарю!
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