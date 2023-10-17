Японские упражнения и гимнастики славятся тем, что они максимально ленивы, так как японцы не любят сложной физической нагрузки и как правило у них нет изнуряющих упражнений. По этой причине многие упражнения японские действительно пользуются популярностью и дают хороший эффект. И на данный момент у многих из нас есть желание подтянуть живот и сделать себе талию. Но проблема заключается в том, что не у всех есть на это время. В таком случае мы рассмотрим японскую гимнастику для подтяжки живота и талии, которая занимает 8-10 минут вашего времени.

Начнем с того, что автором японской гимнастики о которой пойдет сегодня речь является Чиаки Фукуда. Это специалист, которая является автором большого количества книг и упражнений для здоровья, восстановления человека. И её комплекс упражнения для талии и живота состоит из 3 упражнений, 1 из которых исполняется стоя, а другие сидя на стуле. Эти 2 упражнения вполне себе могут исполняться и в течение дня. Я часто их делаю и просто так в течение дня, но преимущественно данную гимнастику рекомендуют исполнять 2 раза в день: с утра и ближе к вечеру.

Кстати, эту гимнастику обычно называют и вы её можете встретить под названием: Petankoo.

При исполнении данных упражнений вы почувствуете, что прорабатываются косые и прямые мышцы живота. А также очень хорошо упражнения работают и укрепляют осанку. Не забывайте о том, что хорошая осанка также важна для живота и пресса. Если у вас проблемы с осанкой, то с большей вероятностью у вас будет выраженный живот в нижней его области. Ну, а еще гимнастика отлично прорабатывает и помогает пищеварению.

Но, перед тем, как говорить об упражнении отметим, что при наличии проблем о любом упражнении стоит поговорить со специалистом.

Как делать гимнастику японскую для живота и талии:

Первое упражнение и единственное из гимнастики, которое исполняется стоя:

Стоя на полу, ногу на ширине плеч.

Спина прямая.

Руки сгибаем в локтях и соединяем их перед собой средними пальцами.

Смотрим перед собой.

Делаем вдох и на выдохе поворачиваем корпус максимально вправо.

Фиксируем положение на 5 секунд.

Вдох и возвращаемся в первоначальное положение.

Повторяем упражнение в другую сторону.

Сделайте это упражнение около 10 раз.

Второе упражнение уже исполняется сидя на стуле:

Сядьте на стул, спина прямая.

Стопы слегка качаются носками пола.

Руки опущены вдоль тела.

Напрягите пресс, и сделав выдох поднимите правую ногу вверх.

Держим её так около 30 секунд.

Свободно дышим.

Опускаем ногу и повторяем упражнение на левую ногу.

Сделайте еще несколько повторов ( около 10).

Третье упражнение также исполняется сидя на стуле:





Сидя на стуле с прямой спиной руки можно расположить перед собой, как в 1 упражнении. Но первое время удобнее держаться за сидение стула.

Напрягаем пресс и приподнимаем обе стопы так, чтобы пятка была оторвана от пола, слегка пальцами стоп касаетесь пола.

Фиксируем положение на 30 секунд.

Свободно дышим.

Повторите упражнение еще 8-10 раз.